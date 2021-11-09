AK Parti'li Yavuz'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Gazi Meclis çatısı altında bulunması bile acı vericidir
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Şehit yakınına küfreden, sadece görevini yapmakta olan gazeteciyi adamlarına dövdürten, terör örgütüne açık açık arka çıkan bu şahsın Gazi Meclis çatısı altında bulunması bile acı vericidir." dedi.
TBMM
Yavuz'un Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Siirt'ten TBMM'yi ziyaret etmeye gelen şehit ve gazi yakınları da eşlik etti.
Dünyada hiçbir ülkenin terörün acısını Türkiye kadar yaşamadığını belirten Yavuz, "Ülke olarak, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne terör örgütlerinin saldırılarıyla hep mücadele etmekteyiz. Nitekim çok yakın tarihte, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin girişimleri bertaraf edilmiştir." dedi.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan kararlı adımlar sayesinde, tüm hain girişimlerin sonuçsuz kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Yavuz, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası için 7 gün 24 saat görev yapanların kıymeti bizim için kutsaldır. Görevinin kutsallığını, kendi canından aziz bilen askerimiz, polisimiz, korucumuz bizim şükranlarımızdır. Bu hassasiyetimiz, görevimizin ötesinde en kalbi duygumuzdur, inancımızdır." diye konuştu.
Yavuz, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, bir şehidin yakınına takındığı tavrı eleştirerek, "Bu olay, gereği yapılmadığı takdirde, Lütfü Türkkan'ın mensubu olduğu İYİ Parti'nin siyasi tarihimize düşürdüğü kara bir leke olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.
Türkkan'ın tavrı nedeniyle özür dilediğini ancak şehit aileleri ve şehit yakınından özür dilemediğine dikkati çeken Yavuz, "Şehit yakınına küfreden, kendisini eleştiren vatandaşlara hakaretler eden, sadece görevini yapmakta olan gazeteciyi adamlarına dövdürten, terör örgütüne açık açık arka çıkan bu şahsın, Gazi Meclis çatısı altında bulunması bile acı vericidir." değerlendirmesinde bulundu.
Yavuz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Bir şehit yakınının bacısına küfreden Kocaeli Milletvekiliniz Lütfü Türkkan'a verilecek ceza, sadece grup başkanvekilliği görevinden alınması mıdır? Bu aymazlığın ve kendini bilmezliğin partinizdeki karşılığı bu mudur? Bu eylemi yapan kişiyi partinizden ihraç etmeyecek misiniz?" sorularını yöneltti.
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