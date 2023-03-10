Dolar
18.96
Euro
20.17
Altın
1,845.79
ETH/USDT
1,396.10
BTC/USDT
19,912.00
BIST 100
5,395.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir." dedi.

İsmail Çimen  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Benzer haberler

AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt

AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt

Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda kabul edildi

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda kabul edildi
Geçici işçiler Meclis tatile girmeden kadro hakkı istiyor

Geçici işçiler Meclis tatile girmeden kadro hakkı istiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "deprem bölgesinde kayıp çocuklar" iddialarını yanıtladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "deprem bölgesinde kayıp çocuklar" iddialarını yanıtladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet