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Politika

AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehire otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bekletildiği yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aybüke İnal Kamacı   | 09.10.2020
AK Parti'li Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığında bekletildiği iddiasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehire otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bekletildiği yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine taşıdığı borçlanma konusuna, AK Parti Grubu tarafından onay verildiğini hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Borçlanmanın onay mercii olan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı yollarının denenmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine her türlü gerekli desteğin verileceği ifade edilmiştir."

Özcan, görüşmelerde dış borçlanmanın yabancı araç kullanmayı da beraberinde getireceğinin hatırlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapıcı tutum ve destek vurgusuna rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını açıkça bilmelerine rağmen sergiledikleri bu tutum, CHP'nin çözümsüzlük siyasetinin ABB yönetimine sirayet ettiğini ortaya koymuştur."

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