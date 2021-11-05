Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin "provokasyon" iddiasına yanıt verdi.

Aynur Ekiz   | 05.11.2021
AK Parti'li Akbaşoğlu: Yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak

TBMM

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Lütfü Türkkan'ın konuyla ilgili paylaştığı tweeti alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre, bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD'de binlerce istihbarat çalışanı aşı olmadıkları için işten çıkarılabilir

Benzer haberler

AK Parti'li Akbaşoğlu: Yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak

AK Parti'li Akbaşoğlu: Yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren yaşadıklarını anlattı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz