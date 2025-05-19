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Politika

AK Parti'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel videolu paylaşım

AK Parti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, "From Your Eyes" ve "Neuro Vision AI Tech" şirketlerinin kurucusu, görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un hayat hikayesinin anlatıldığı video ile kutladı.

Mümin Altaş  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
AK Parti'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel videolu paylaşım

Ankara

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir genç var, yüreğiyle geleceği görüyor. Bir ülke var, böyle gençlerle büyüyor. Zülal ve onun gibi azmiyle, aklıyla, ilhamıyla Türkiye'mizi geleceğe taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil Togg'un yapay zeka destekli görme asistanı sistemini geliştiren Tannur da videoda, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, bir milletin bütün imkansızlıkların gölgesinde, ülkesine ve milletine gönülden inanan vizyoner bir lider önderliğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlattığı bir gündü. Ben de bütün koşullar altında yeniden ayağa kalkmayı ve dünya ilklerini hayata geçirmeyi en doğru yerden öğrendim bir teknoloji lideri olarak. Dolayısıyla bütün bu süreçte yaptığımız teknolojiler imkansızlıkları aştı, dünya teknoloji sahnesinde ülkemize birçok gurur yaşattı. Bütün bu yolculukta en baştan itibaren bize inan, destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler."

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