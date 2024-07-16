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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarına tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esin Işık  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarına tepki

Ankara

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki saldırılarına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

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