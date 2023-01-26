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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail hükümeti, insanların hayatlarını ve bölge barışını hedef alan eylemlere son vermelidir." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 26.01.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Baskında hayatını kaybeden 9 Filistinliye Allah'tan rahmet dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, insanların hayatlarını ve bölge barışını hedef alan eylemlere son vermelidir. Uluslararası toplum, İsrail hükümetinin şiddet politikalarına karşı açık ve etkili bir tutum sergilemelidir."

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