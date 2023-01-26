AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail hükümeti, insanların hayatlarını ve bölge barışını hedef alan eylemlere son vermelidir." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Baskında hayatını kaybeden 9 Filistinliye Allah'tan rahmet dileyen Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail hükümeti, insanların hayatlarını ve bölge barışını hedef alan eylemlere son vermelidir. Uluslararası toplum, İsrail hükümetinin şiddet politikalarına karşı açık ve etkili bir tutum sergilemelidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.