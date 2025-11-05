Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek, Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu, milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Ala, milletin hizmetkarı olarak gece gündüz demeden, ülkeyi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Odak noktamız, her zaman olduğu gibi, birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır. Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

