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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Enes Kaplan   | 14.04.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Haydar Baş için taziye mesajı paylaştı.

Baş'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Partimiz adına sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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