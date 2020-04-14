AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Haydar Baş için taziye mesajı paylaştı.
Baş'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Partimiz adına sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.