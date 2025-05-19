AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
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Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 19, 2025
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı’nın #19Mayıs’larına…