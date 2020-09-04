Euro
8.81
Dolar
7.44
BIST 100
1,080.72
Altın
1,938.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST roket yarışları programında konuşuyor Muharrem İnce, Sivas Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli’ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi hedeflerine mutlaka ulaştıracaklarını, kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarını tavizsiz koruyacaklarını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 04.09.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız

Ankara

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal ruhunun o günden bugüne aynı dirilikte ve tazelikte yoluna devam ettiğini vurgulayan Çelik, hür doğulduğunu ve hür yaşanacağını belirtti.

"Ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağız. Kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız." ifadesini kullanan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının yokluk günlerinde azimle ve kararlılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak için çalışmak ve hiç vazgeçmeden mücadele etmek için Sivas Kongresi ruhunu takip etmek yeter. 'Manda ve himaye kabul edilemez' düsturuyla Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm vatanımızda ancak milletimiz söz sahibidir. Kimse vatanımızda milletimizin sözünün karşısında söz söyleyemez."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı
Kovid-19'la mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri ev ev dolaşıp virüsün izini sürüyor
Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarrant'a verilen ceza nefret suçlarıyla mücadelede güçlü bir mesaj

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarrant'a verilen ceza nefret suçlarıyla mücadelede güçlü bir mesaj
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi