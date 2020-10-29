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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."

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