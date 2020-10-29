AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez
AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez." ifadelerini kullandı.
Ankara
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.