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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 20.11.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirtti.

Pompeo'nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti.

Çelik, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasında olduklarını ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor. Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."

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