Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı görüldü

Yusuf Soykan Bal  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı görüldü Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı net bir şekilde görülmüştür." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
