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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet olarak demokratik birikime büyük bir güçle sahip çıkmamız gerekiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasiye karşı tehditlerin devam ettiğini, 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikime büyük bir güçle sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet olarak demokratik birikime büyük bir güçle sahip çıkmamız gerekiyor

Ankara

Çelik, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.

28 Şubat'ın, siyasi tarihin en karanlık dönemlerinden birinin sembolü olduğunu vurgulayan Çelik, 28 Şubat sürecinin tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişim olduğuna işaret etti.

Çelik, 28 Şubat'ın, haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığı olduğunu, milli iradenin gasbedildiğini, siyaset üzerinde vesayet kurularak, bir neslin hayatının ve hayallerinin çalındığını, milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahların millete doğrultulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkum etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır."

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