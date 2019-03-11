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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mansur Yavaş sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" dedi.

Mehmet Tosun   | 11.03.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mansur Yavaş sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?'

Ankara

'Mansur Yavaş sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" dedi.

Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."

Çelik, Taksim'deki yürüyüşe ilişkin, "Hepimizin tepkisi, ezana dönük bir saygısızlığa yöneliktir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin S-400 alımı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz." diye konuştu.

Ekonomik büyüme konusuna değinen Çelik, bundan sonrasında daha pozitif rakamlara ulaşılacak bir sürecin hep beraber yaşanacağını söyledi. 

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