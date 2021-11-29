Dolar
12.77
Euro
14.42
Altın
1,793.27
ETH/USDT
4,323.40
BTC/USDT
57,232.00
BIST 100
1,786.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır

Yeşim Sert Karaaslan   | 29.11.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Alman DW kanalının "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çerkez kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkez kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkez kardeşlerimiz var olsun. Birliğimiz ebedi olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünya Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor
Merriam-Webster Sözlüğü 'aşı'yı 2021 yılının kelimesi ilan etti
Sinirbilim uzmanı Sinan Canan: Tıpta en çok işe yarayan aşılar oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'Omicron' varyantına karşı inaktif aşı açıklaması
Hollanda'da Omicron varyantı taşıdığı tahmin edilen 2 kişi karantinadan kaçarken yakalandı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır