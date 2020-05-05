AK Parti Sözcüsü Çelik: Cunta çağrılarının arkasında Yassıada rejimi vardır
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik, "Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik, ABD'de yayımlanan Dini Özgürlükler Raporu'na ilişkin ise, "Özellikle azınlıklar konusunda Türkiye'ye yapılan değerlendirmelerin tamamı haksız ve yanlıştır." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.