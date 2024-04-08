Dolar
32.18
Euro
34.84
Altın
2,326.08
ETH/USDT
3,647.90
BTC/USDT
72,448.00
BIST 100
9,708.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve hukuksuzdur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.

Ahmet Buğra Olaç  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve hukuksuzdur

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyetinin tartışma götürmez bir gerçek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim'den bugüne Gazze'de İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasinin ve her alandaki üstün gayretinin tüm dünyanın malumu olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir. Cumhurbaşkanı'mız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanı'mız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı'mız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdiğini kaydeden Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanı'mız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki 4 araca çarptı
Hatay Havalimanı'ndan 9 günde 16 uçuş yapıldı
Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve hukuksuzdur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve hukuksuzdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının 104. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkese göstermekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkese göstermekte kararlıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet