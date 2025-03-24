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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir." ifadelerini kullandı.

Semih Erdoğdu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yöneticilerinin günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandığını kaydetti.

"Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemediğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları aktardı:

"Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

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