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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu seçimlerin kazananı tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 19.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu seçimlerin kazananı tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini belirten Çelik, "KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Kıbrıs Türkü'nün ortaya koyduğu kararlı ve kıymetli tavrın, önümüzdeki dönemde artarak sürecek Türkiye-KKTC iş birliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırdığına işaret etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir.

Türkiye, KKTC'nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir. Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir. Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor, KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz."

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