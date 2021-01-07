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ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum tekrar başladı
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'de herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar, yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir." açıklamasında bulundu.

Enes Kaplan   | 07.01.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'de herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Kongre binasının Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunduklarını belirten Çelik, paylaşımında şunları kaydetti: 

"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar, yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

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