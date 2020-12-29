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Politika

AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı'nın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Volkan Kaşik   | 29.12.2020
AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı'nın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Kahtalı, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. 

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kahtalı, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Milletvekili Kahtalı, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı'nın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'