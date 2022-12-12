AK Parti kaynaklarından "EYT" açıklaması: Bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşme imkanı olmayabilir
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.
TBMM
EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı.
AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.
Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.