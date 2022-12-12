Dolar
18.65
Euro
19.64
Altın
1,781.80
ETH/USDT
1,253.60
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da düzenlenen AmCham Türkiye: AmCham Ödülleri 2022 Gala ve Ödül Töreni"ne video mesaj gönderdi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Politika

AK Parti kaynaklarından "EYT" açıklaması: Bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşme imkanı olmayabilir

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.

Sinan Uslu   | 12.12.2022
AK Parti kaynaklarından "EYT" açıklaması: Bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşme imkanı olmayabilir

TBMM

EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı.

AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.

Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
Bakan Soylu: Antalya'daki selde 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

AK Parti kaynaklarından "EYT" açıklaması: Bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşme imkanı olmayabilir

AK Parti kaynaklarından "EYT" açıklaması: Bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşme imkanı olmayabilir

EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı kredi paketi

EYT'de SGK prim farkı giderilecek, kıdem tazminatı için işverene KGF'den uygun kredi verilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet