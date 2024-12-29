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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kredi" eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları yönetemediğini ve elindeki kredileri kullanmamak için mazeret ürettiğini belirtti.

Gökhan Düzyol  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kredi" eleştirisi

İzmir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan alacağı kredinin süresini, bahanelerle uzattığını ileri sürdü.

Bilal Saygılı, "İller Bankası şöyle dedi, Dünya Bankası böyle istedi' diyerek zaman kazanmak, halkın sabrını sınamaktan başka bir şey değildir. Peki 1,5 yıldır devam eden bu süreç neden bir arpa boyu yol kat edememiştir? Bir belediye, bırakın çözüm üretmeyi, kendi sorunlarına dahi hakim değilse, bu durumu nasıl açıklayabiliriz?" ifadelerini kullandı.

İller Bankası yetkililerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 1,5 yıldır defalarca ziyaret ettiğini aktaran Saygılı, "Süreç yavaş ilerliyor, hızlanın' diye uyarıyor. Şimdi sormazlar mı 'Siz bu kadar zaman ne yaptınız?' diye. Söz konusu süreçlerin, belediyedeki kadro değişiklikleri ve görevden almalar nedeniyle sağlıklı yürütülemediği alenen ortadadır. Neresinden tutsak dökülen bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, 20 milyon avro kredi ile planlanan Mürselpaşa'daki battı-çıktı projesinin, belediyenin hazırlık yapamaması yüzünden rafa kaldırıldığını kaydetti.

İzmir halkını mağdur etmemek için İller Bankası'nın devreye girdiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye araçlarının yenilenmesi için kredi tahsis ettiğini vurgulayan Saygılı, şöyle devam etti:

"İzmir'in yolları yama doluyken, projeler yarım kalırken, belediyenin elindeki fırsatları dahi kullanamaması yönetim beceriksizliğinden başka bir şey değildir. Belediye yönetimi, 'yasal süreçler' bahanesinin ardına saklanmayı alışkanlık haline getirmiş. Ancak unutulmamalıdır ki bahanelerle yol alınmaz, mazeretle hizmet üretilmez. İzmir halkı, sözlerin değil, icraatların peşindedir. Çıkarılan krediler yerinde ve zamanında kullanılmazsa, İzmir'e yapılan bu haksızlığın hesabını kim verecek? Sonuç olarak, İzmir halkı hizmet bekliyor, boş söz değil. İzmir gibi bir şehri yönetiyorsanız, sorumluluğunuzun ağırlığını da bilmek zorundasınız."

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