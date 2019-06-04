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Politika

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var

AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım, "Anadolu'ya İstanbul'dan birçok hemşehrimiz gitti, uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var." dedi.

Hüseyin Kulaoğlu   | 04.06.2019
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Ramazan boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, bugün de bayram namazının kılınarak Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini kaydetti.

Ramazan Bayramını tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu'ya İstanbul'dan birçok hemşehrimiz gitti, uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına mutlaka bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Sosyal medya hesabından diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını tebrik ettiği paylaşımının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani, doğal bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bayram süresince bugün İstanbul'da olacağını, diğer günler ise şehir dışında bulunacağını kaydetti.

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