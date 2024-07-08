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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Yenişehirlioğlu, "Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Adem Balta  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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