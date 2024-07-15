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Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığına sunacakları vergi paketi içerisinde yer alacağını bildirdi.

Aynur Ekiz  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
AK Parti Grup Başkanı Güler'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin açıklama

TBMM

AA muhabirine konuşan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortaya birkaç alternatifin çıktığını belirten Güler, "Bunun bütçe dengeleri çok önemli. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirlik çok önemli." dedi.

En düşük emekli maaşının şu anda 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Yarın Meclis Başkanlığımıza sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Güler, henüz bir rakamın ortada olmadığını, rakamın yarın netleşeceğini de ifade etti.

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