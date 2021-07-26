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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (Tunus'taki darbe girişimi) Türkiye her zaman darbelere karşıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak darbelere karşı olduklarını belirterek, "Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız." dedi.

Ruslan Rehimov   | 26.07.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (Tunus'taki darbe girişimi) Türkiye her zaman darbelere karşıdır Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti heyeti, Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarını yer aldığı Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş şehitlik ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Bakü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunus'ta dün akşam askeri darbe girişimi yaşandığını, çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbeyle karşılaştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye her zaman darbelere karşıdır"

Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır.

Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız."

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