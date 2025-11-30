Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,034.40
BTC/USDT
91,287.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilmesi ve görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurması sürecinde emek veren tüm mühendisleri tebrik etti.

Sefa Bilgitekin  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı

Ankara

Ala, konuya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


"Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde ve dünya havacılık tarihinde yeni bir aşamayı temsil eden bu başarıda emek veren tüm mühendislerimizi içtenlikle tebrik ediyorum." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
TÜRGEV, Helal Expo 2025’te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı

Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı

Bayraktar KIZILELMA'dan milli donanımlarla gövde gösterisi

Bayraktar KIZILELMA'dan milli donanımlarla gövde gösterisi
Bayraktar KIZILELMA'ya hayalet göz

Bayraktar KIZILELMA'ya hayalet göz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet