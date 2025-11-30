AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilmesi ve görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurması sürecinde emek veren tüm mühendisleri tebrik etti.
Ankara
Ala, konuya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde ve dünya havacılık tarihinde yeni bir aşamayı temsil eden bu başarıda emek veren tüm mühendislerimizi içtenlikle tebrik ediyorum."