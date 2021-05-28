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Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'tan 'koruma kararı' açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Kemal Karadağ   | 28.05.2021
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'tan 'koruma kararı' açıklaması

Ankara

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.

Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."

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