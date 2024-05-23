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Politika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu: Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için görevimden affımı istedim

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, görevinden affını istediğini duyurdu.

Orhan Pehlül  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu: Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için görevimden affımı istedim

Adıyaman

Bulucu, yazılı açıklamasında, partide 15 yıldır çeşitli kademelerde görev aldığını anımsattı.

Bugün itibariyle görevinden affını istediğini bildiren Bulucu, "Büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm Adıyaman İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar teşkilatta hangi görevde bulunduysam, tüm bu görevleri bir dava şuuruyla Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan özel sevgi muhabbetimizle en iyisini yapma gayretinde olduk. İl Başkanlığı görevini üstelendiğim süreçte, herkesin de malumu olduğu üzere Adıyaman'ımız 6 Şubat felaketinden çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Her zaman partisinin neferi olmaya devam edeceğini aktaran Bulucu, şunları kaydetti:

"Bir yandan vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin sorunlarının çözülmesi için gayret sarf ederken diğer yandan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarımızı noksansız bir şekilde tamamladık. Adıyaman il genelinde özellikle ilçeler bazında büyük bir başarı söz konusu olsa da merkez ilçede hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmamız bizleri derinden etkiledi. Milletimizin verdiği karar demokrasiye inanan bir hareket olarak başımızın tacıdır. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için partimizin bir neferi olarak, Genel Merkezimizden şerefle yürüttüğüm il başkanlığı görevinden affımı istirham ettim. Elbette bu bizim için bir son değildir. Aksine bir başlangıçtır. Allah'ın izniyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AK davamız için ve Cumhurbaşkanı'mız için mesai mefhumu gözetmen davamıza sahip çıkacak ve her daim dünya liderimizin yanında saf tutmaya devam edeceğiz."

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