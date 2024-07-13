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Politika

AK Parti "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle gençleri olası afetlere hazırlıyor

AK Parti Gençlik Kolları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde yurt genelinde eş zamanlı düzenlenecek "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle, gönüllü gençler afetlere müdahalede bulunacak şekilde eğitilerek, sertifikalandırılacak.

Ömer Olcay  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
AK Parti "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle gençleri olası afetlere hazırlıyor

Ankara

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de başlattıkları, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca yürütülen "Cemre Projesi" kapsamında, gönüllü sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Karaaslan, çevre farkındalığının artırılması amacıyla tüm şehirlerde görev alan, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde aktif rol üstlenen "Cemre"lerin AFAD tarafından verilecek eğitimle afetlerde daha etkin bir kimliğe kavuşacağını bildirdi.

Cemre'yi kurarken gençler ve ülke için hayallerinin olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları aktardı:

"Genç çevre gönüllüsü 'Cemre'ler, 81 ilimizde düzenlenen atölye çalışmalarıyla 'Sıfır Atık' yaşam tarzını yaygınlaştıracak örnek çalışmalar gerçekleştirdiler. Özellikle atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak, 'Bize Emanet' mottosuyla çevresel değerlere sahip çıkan bir anlayışı yaygınlaştırmak, 'Söz Veriyorum' gibi verimlilik esaslı yeni yaşam alışkanlıklarını vurgulamak amacıyla sosyal medya kampanyaları yaptılar. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası gibi önemli günlerde toplumsal bilincin artırılmasına yönelik dikkat çeken çalışmalara imza attılar."

"İhtiyaç anında afet bölgelerinde çalışmalara katılacaklar"

"Cemre"lerin afetlerde de aktif görevler aldığını belirten Karaaslan, orman yangınları, ağır sel afetleri ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak yaraların sarılmasına önemli katkılarda bulunduklarını bildirdi.

Binlerce "Cemre"nin, deprem bölgesinde yardımların depremzedelere ulaştırılması, afet bölgelerinde çevrenin ve halk sağlığının korunması ile çocuk etkinliklerinin düzenlenmesi gibi görevler aldığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız ile 11 Temmuz Perşembe günü tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak ilk etabını başlattığımız '7 Bölge 7 Bin Cemre' isimli projeyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde 'Cemre'ler, AFAD İl Müdürlüklerince verilecek eğitimler neticesinde sertifika alacak ve ihtiyaç anında afet bölgelerinde çalışmalara katılacaklar. Bugüne kadar aldıkları eğitimler ve saha tecrübeleriyle Türkiye'nin tüm şehirlerindeki 7 bin genç gönüllümüz olası bir afet durumunda daha donanımlı ve daha güçlü şekilde varlık gösterecekler."

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