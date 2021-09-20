Adalet Bakanı Gül: Yargıyı yargıya bırakacak hukuk kültürünü hep beraber oluşturmalıyız
Bursa
Adalet Bakanı Gül, Bursa’da "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda konuşmada "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz. Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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