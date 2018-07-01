Adalet Bakanı Gül, "Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Kimse etnik yapısından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı asla ötekileştirilemeyecek. Bunun teminatı yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir." dedi.

GAZİANTEP

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde tüm Türkiye'nin verdiği destekle "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan"ı yalnız bırakmadığını belirtti.

Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı kampanya yaptıklarını vurgulayan Gül, "Bu aziz millete, bu aziz ülkeye karşı kampanya yaptılar ama eli öpülesi bu millet, kalbiyle, ferasetiyle sandığa gitti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durdu. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Gül, milletin 24 Haziran'da yeni bir sistemin kapısını açtığını anımsatarak, "Seçim 24 Haziran'da kaldı. Şimdi artık geriye değil, önümüze, ileriye bakmak zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız, terörle etkin mücadele için çalışacağız, insan haklarını ve demokrasiyi, özgürlükleri herkes için, her kesim için geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin bir bölgenin ya da zümrenin değil, Türkiye'nin partisi olduğuna dikkati çeken Gül, bütün Türkiye'yi kucaklayarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Bakan Gül, 'özgürlükleri artırmaya devam' diyeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse etnik yapısından dolayı, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı asla ötekileştirilemeyecek. İşte bunun teminatı bu dönem yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir. Bu düşünceyle yolumuza devam edeceğiz. Özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz. Özgürlüklerin teminatı olmaya devam edeceğiz."

"Bizim için asıl olan memlekettir"

Huzurun, istikrarın devam etmesi ve kalıcı olması için çalışmaların sürdürüleceğini söyleyen Gül, istihdamı artırarak, işsizliği azaltacaklarını, 81 milyon kardeşçe Türkiye’yi hep beraber daha güzel hedeflere ulaştıracaklarını dile getirdi.

Gül, "Oy veren de vermeyen de bizim için baş üstünedir, saygıdeğerdir. Biz, AK Parti milletvekilleri olarak, AK Parti olarak, oy versin ya da vermesin Türkiye’nin, her kesimin milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için parti değil, bizim için asıl olan memlekettir. İşte bu memleket meselesini de birinci mesele yapan parti, AK Parti'nin kendisidir. AK Parti'nin kaderi Türkiye’nin kaderiyle iç içe geçmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri de eşlik etti.

Muhabir: Zekeriye Şimşek







