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Yaşam

Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bir yavru ceylan, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Zekeriye Şimşek  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi

Gaziantep

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Kırsal Tandır Mahallesi yakınlarında gezintiye çıkan Hasan Şenocak, yavru ceylanla karşılaştı.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan yavru ceylan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

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