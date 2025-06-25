Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bir yavru ceylan, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Gaziantep
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Kırsal Tandır Mahallesi yakınlarında gezintiye çıkan Hasan Şenocak, yavru ceylanla karşılaştı.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan yavru ceylan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
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