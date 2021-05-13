Euro
10.20
Dolar
8.45
BIST 100
1,441.33
Altın
1,817.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır." dedi.

Mehmet Akif Parlak   | 13.05.2021
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var Fotoğraf: Ahmet Alican Koç / AA

Gaziantep

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki Vali Davut Gül ile Sezer Hatun Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.

Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var

Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı

Hakim ve savcı adayları 'Kararların Dili' dersiyle Türkçe'yi doğru ve etkin kullanacak

Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak
İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu

İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu
Lekelenmeme hakkı kapsamında yaklaşık 359 bin dosyada 'soruşturmaya yer olmadığına' hükmedildi

Lekelenmeme hakkı kapsamında yaklaşık 359 bin dosyada 'soruşturmaya yer olmadığına' hükmedildi