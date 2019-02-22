'100'üncü yıl kutlamalarıyla gençlere vatanın nasıl kurulduğu gösterilecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayan, büyük fedakarlık ve mücadeleler sonunda 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşan yolculuğunun 100'üncü yılının başta ilk adım şehri Samsun olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleneceği bir yıl olacağını anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, Samsun Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle sık sık bir araya gelmek suretiyle planlamalarımızı yaptığımız 100'üncü yıl kutlamalarına ilişkin her türlü sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler, yıl boyunca tarihi akışına uygun şekilde tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergahı ile tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecek. Belirlenen 100. yıl logosu, resmi yazışmalarda yıl boyunca kullanılacak."

Bu yıl 19 Mayıs'ı geçmiş tüm yıllardan daha farklı bir heyecanla kutlayacaklarına işaret eden Karaaslan, anma ve anlamanın gereğini yerine getirecek etkinlikleri ülke genelinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılına giden yolda 1919'u, tarihinden aldığı ilhamla güçlü geleceğini inşa etme kararlılığını gösteren bir ülke olarak tarihi bir dönüm noktası, Samsun'un kutlu mücadelenin mihenk taşı olarak gördüklerini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 100'üncü yıl kutlamalarıyla hedefimiz, bugün hür ve bağımsız yaşadığımız vatan topraklarının nasıl bir zaman diliminde hangi fedakarlıklarla kurulduğunu tam bir asır sonra gençlerimize ve gelecek nesillerimize göstermektir. 100'üncü yıl kutlamaları, spor, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler silsilesi olmasının yanında şehrimizin her yönüyle sahip olduğu marka değerinin artırılması açısından da önemli işlev üstlenecek. İstihdama, ekonomiye ve turizme katkı sunacak etkinlikler vesilesiyle Samsunumuz gücüne güç katacak, 100. yılın şanına yakışır konuma kavuşacak ve Türkiye'nin hayranlıkla izlediği bir şehir olacak."



