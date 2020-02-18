İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugüne kadar partisinden istifa edenlerle ilgili tek bir cümlesinin olmadığını belirterek, "Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi, ardından gazetecilerin partisindeki istifalara ilişkin sorularını yanıtladı.
Devlet aklının, devleti yönettiğinin farkında olanlarda bulunduğunu ifade eden Akşener, Türkiye'yi "şahsım ülkesi" olarak görenlerde bu aklın olamayacağını söyledi.
İktidar mensuplarının devlet yönettiklerini unuttuğunu, milletin dertlerini görmediğini öne süren Akşener, Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşaat, bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacağını savundu. Bunun, 265 bin 217 asgari ücrete eşit olduğuna dikkati çeken Akşener, "Geçtiğimiz yıl, sarayın bahçesindeki inşaatlara harcanan para 2 milyar 845 milyon lira. Daha dün 'borçlarımı ödeyemiyorum' diyerek kendini kamyonuna asan bir babanın yaşadığı ülkede oluyor bunlar." diye konuştu.
Akşener, geçen hafta ziyarette bulunduğu Bursa'da, görüştüğü herkesin ekonomik sıkıntıları dile getirdiğini anlattı.
Konuştuğu kişilerin çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğunu, hepsinin de gelecek kaygısı içinde olduğunu savunan Akşener, "Özellikle vatandaşlar, şehir hastanelerinden dertli. Şehir hastanesini şehrin dışına yaptılar, arabası olan bile bir saatte ulaşıyor. Hasta garantili hastanelere milyonlarca lira para ödeyen Bursalılar, bir de hastaneye ulaşmak için çile çekiyor. Ama bunlar iktidarın zerre umurunda değil." ifadelerini kullandı.
"Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olması doğru değil"
Son dönemde spor kulüpleri üzerinden çeşitli tartışmaların gündem oluşturduğunu, tribünlerden yükselen seslerin herkes tarafından net şekilde duyulduğunu belirten Akşener, siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerektiğini söyledi.
Siyasetin spora karıştığı ülkelerde spor dallarının gelişemediğine işaret eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Damat Bey, bakanlıktaki başarısızlığıyla gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki bu aralar anlamadığı bir diğer alanı, futbolu karıştırmakla meşgul. AK Parti'ye oy vermiş Trabzonsporlu bir kardeşimiz, 'Spora siyaset katıyorlar, sonra benim takımımın başarısının tartışılmasına sebep oluyorlar. Çeksinler ellerini sporun üzerinden.' dedi. Cahilce ettiğiniz her söz insanlarımızı rahatsız ediyor. Damat Bey üzerine vazife olmayan her işe bulaşıp ortalığı karıştırıyor, tribünden 'damat istifa' sesleri yükselince de bozuluyor. Sayın Erdoğan, damadını artık taraftarın yakasından düşür, yoksa o tribünler sana öyle bir ders verir ki şaşar kalırsın."
"Sözüm, istifaların gerekçesinedir"
Akşener, grup toplantının ardından gazetecilerin partideki istifalara ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, 5 ismin daha istifa edeceği iddialarının anımsatılması üzerine Akşener, kendisinin böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
"O bilgiyi verenler demek ki bazı şeyleri biliyor." diyen Akşener, "Bize de söylerlerse bizde biliriz. Bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımız için tek bir cümlem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler. Bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ama bu irade beyanlarında koskoca bir camiayı töhmet altında bırakacak, gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğunda o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, 1997'yi yaşamış biri olduğunu, DYP döneminde de bir parmağın düğmeye bastığını ve bu tür şeylerin yaşandığını anımsattı.
Sonuç itibarıyla Türkiye'nin geldiği duruma bakıldığında hürriyetlerin gittiğini, tek adam rejiminin ortaya konduğunu ileri süren Akşener, "DYP döneminde düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü merak ediyorum. Dolayısıyla doğal olmayan işlerde bilgi sahibi olmanın bir manası vardır. Bunların normal karşılanması tarafımızdan mümkün değil. Sözüm, istifaların gerekçesinedir. Bunların tamamına seçmen karar verecek. Hep beraber göreceğiz. 1997'de yaşananların Türkiye'ye maliyetini, umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.