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Dünya

Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ömer Aydın, Ali Semerci  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti

İstanbul

Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." ifadesini kullandı.

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Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırdı.

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