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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran’a ziyarette bulunacak.

Irmak Akcan  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.

Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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