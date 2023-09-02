Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran’a ziyarette bulunacak.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.
Sayın Bakanımızın İran’ı Ziyareti Hk. https://t.co/dMhgHdLJiB pic.twitter.com/uOj1dU6xHZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 2, 2023
Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.