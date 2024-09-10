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Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma yürütüyor. Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
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Yeşilçam filmleri afiş koleksiyonu yapan Gürcan Senem ile Türk sinemasının izlerini konuştuk

Film afişlerini toplamaya 15 yıl önce başlayan ve bugün yaklaşık 700 afişi bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı, koleksiyoner Gürcan Senem ile dünden bugüne Türk sinemasının izlerini taşıyan afişleri konuştuk.

Ümmühan Atak  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Yeşilçam filmleri afiş koleksiyonu yapan Gürcan Senem ile Türk sinemasının izlerini konuştuk

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