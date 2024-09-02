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2024-2025 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ders başı yapacak. Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'ndan yayındayız.
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Yeni eğitim öğretim yılında hangi yenilikler olacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 2 Eylül’de uyum eğitimi ve 9 Eylül'de tüm kademelerle başlıyor. Peki, bu dönemde hangi yenilikler olacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Selma Kasap anlattı.

Tuba Memiş  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Yeni eğitim öğretim yılında hangi yenilikler olacak?

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