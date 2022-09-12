Dolar
18.23
Euro
18.45
Altın
1,726.96
ETH/USDT
1,739.30
BTC/USDT
22,366.00
BIST 100
3,637.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi St. Giles Katedraline götürülüyor.
logo
Podcast

Yeni eğitim öğretim yılı hangi yeniliklerle başladı?

Sefa Şengül   | 12.09.2022
Yeni eğitim öğretim yılı hangi yeniliklerle başladı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Anadolu Ajansı Muhabiri Selma Kasap, 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki yenilikleri anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Benzer haberler

Yeni eğitim öğretim yılı hangi yeniliklerle başladı?

Yeni eğitim öğretim yılı hangi yeniliklerle başladı?

Rusya-Ukrayna savaşı nasıl başladı, hangi noktaya geldi?

İsveç’te seçimlerin ardından hükümet kurma hesapları

Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema yolculuğunu konuştuk

Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema yolculuğunu konuştuk
Galatasaray’da transfer sezonu nasıl geçti?

Galatasaray’da transfer sezonu nasıl geçti?
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet