Türkiye temiz enerji üretiminde nasıl emsal oldu?
Ankara
Enerji ihtiyacı artan ülkeler, kaynakları daha verimli kullanmak için güneş ve rüzgar enerjisine yöneliyor. Türkiye de solar enerji paneli üretiminde Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Dünyada enerji sektöründe nasıl bir değişim yaşanıyor? Türkiye bu pazarda geleceğe nasıl bakıyor? Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Kıdemli Uzmanı Heymi Bahar ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.