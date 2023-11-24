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Türkiye temiz enerji üretiminde nasıl emsal oldu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Türkiye temiz enerji üretiminde nasıl emsal oldu?

Ankara

Enerji ihtiyacı artan ülkeler, kaynakları daha verimli kullanmak için güneş ve rüzgar enerjisine yöneliyor. Türkiye de solar enerji paneli üretiminde Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Dünyada enerji sektöründe nasıl bir değişim yaşanıyor? Türkiye bu pazarda geleceğe nasıl bakıyor? Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Kıdemli Uzmanı Heymi Bahar ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy ile konuştuk. 

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