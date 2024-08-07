Dolar
33.51
Euro
36.66
Altın
2,395.86
ETH/USDT
2,490.00
BTC/USDT
56,981.00
BIST 100
10,034.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
logo
Podcast

Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” nasıl bir sistem?

Tuba Memiş  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” nasıl bir sistem?

Ankara

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı. Peki, “Çelik Kubbe” nedir, nasıl çalışır? Türkiye Araştırmaları Vakfı Savunma Sanayi Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağlandı
İzmir'de teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
İstanbul'da D-100 kara yolunda aynı ayda yapılan çalışmalar trafiği aksattı
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu

Benzer haberler

Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” nasıl bir sistem?

Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” nasıl bir sistem?

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da hangi mesajları verdi?

Sosyal medya platformlarının tek taraflı sansür dayatması nasıl engellenebilir?

Türk Rock müziğinin “Erkin Baba”sını, Manga’nın solisti Ferman Akgül anlattı

Türk Rock müziğinin “Erkin Baba”sını, Manga’nın solisti Ferman Akgül anlattı
İngiltere’de neler oluyor? Başbakan Starmer sosyal medya mecralarını neden uyardı?

İngiltere’de neler oluyor? Başbakan Starmer sosyal medya mecralarını neden uyardı?
Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet