Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” nasıl bir sistem?
Ankara
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı. Peki, “Çelik Kubbe” nedir, nasıl çalışır? Türkiye Araştırmaları Vakfı Savunma Sanayi Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.