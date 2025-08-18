Dolar
40.89
Euro
47.81
Altın
3,349.54
ETH/USDT
4,297.70
BTC/USDT
115,175.00
BIST 100
10,880.34
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Podcast

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması kararı ne anlama geliyor?

Lübnan Bakanlar Kurulu, Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı yapıların devletin tekelinde toplanmasına karar verdi. Bu adımın yansımalarını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.

Tuba Memiş Çürük  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması kararı ne anlama geliyor?

Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı
Son aylardaki yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

