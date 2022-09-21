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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Adıyaman’da, Denizli'de düşen yangın söndürme helikopteri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Sosyal medyada dezenformasyona karşı teyit haberciliği

Dijital çağ artık hayatımızda her alana dokunduğu gibi medya algısını da tamamen değiştirdi. Günümüz haber alma mekanizmalarının sağlıklı olup olmadığını Anadolu Ajansı Teyit Hattı Editörü Ömer Faruk Görçin’le Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Sefa Şengül   | 21.09.2022
Sosyal medyada dezenformasyona karşı teyit haberciliği

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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