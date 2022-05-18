Sebepleri ve sonuçlarıyla teknoloji şirketlerinin son dönem gelir kayıpları
Teknoloji dünyası son günlerde yaşanan gelir kayıplarıyla sarsılıyor. ABD’nin teknoloji şirketleri borsası Nasdaq’da yaşanan düşüş ve büyük gelirli teknoloji şirketlerinin yaşadığı değer kaybı son dönemin en büyük piyasa kayıpları olarak anılıyor. Konuyu sebepleriyle ve sonuçlarıyla Cezeri’nin Odası’nda tartıştık.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.