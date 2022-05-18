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Sebepleri ve sonuçlarıyla teknoloji şirketlerinin son dönem gelir kayıpları

Sefa Şengül   | 18.05.2022
Sebepleri ve sonuçlarıyla teknoloji şirketlerinin son dönem gelir kayıpları

Teknoloji dünyası son günlerde yaşanan gelir kayıplarıyla sarsılıyor. ABD’nin teknoloji şirketleri borsası Nasdaq’da yaşanan düşüş ve büyük gelirli teknoloji şirketlerinin yaşadığı değer kaybı son dönemin en büyük piyasa kayıpları olarak anılıyor. Konuyu sebepleriyle ve sonuçlarıyla Cezeri’nin Odası’nda tartıştık.

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