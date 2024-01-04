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Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesi neydi?

Osmanlı Devleti’nin kurucu unsurları hangi saiklerle ve hangi medeniyet tasavvuruyla haraket etti? Devlet kurmak bir bayrak teslimi midir? Tarih Araştırmacısı ve Sosyolog Dr. Ahmet Demirhan ile konuştuk.

Sefa Şengül  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesi neydi?

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